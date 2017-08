Illegale Albanezen verstoppen zich tussen het fruit

APELDOORN - Op een industrieterrein in Apeldoorn zijn eerder deze maand zes Albanese mannen aangetroffen achterin een vrachtwagen. Ze zaten verstopt tussen een lading fruit, zo meldt de Koninklijke Marechaussee dinsdag.

De 45-jarige Ierse chauffeur is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Hij zit nog altijd vast. Zijn vrachtwagen is in beslag genomen.

De Marechaussee had een tip gekregen dat er mogelijk mensensmokkel ging plaatsvinden. Het doel was om vanuit Oost-Europa illegaal naar Engeland te reizen.

In de nacht van 17 op 18 augustus werd de vrachtwagen aangehouden.