Neergeschoten man is 22-jarige Doetinchemmer

De man liep rond 01.15 uur met een vuurwapen - of iets wat daarop leek - in de Hamburgerstraat. Meerdere eenheden gingen na de melding ter plaatse. Op een gegeven moment ontstond een situatie waarbij de politie zich genoodzaakt zag om de man in zijn onderlichaam te schieten.

Een getuige filmde het schietincident (let op: de beelden kunnen schokkend zijn):

Getuigenoproep

De politie wil graag in contact komen met mensen die getuige zijn geweest van het schietincident. Ook is ze op zoek naar videobeelden. De pui van de Coolcat, waarnaast de vuurwapengevaarlijke verdachte werd aangehouden, telt zeker zeven kogelgaten.

De Rijksrecherche is ook een onderzoek gestart.

