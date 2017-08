Rijen voor de deur van het kattencafé

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Er staan iedere dag mensen in de rij om een bezoekje te kunnen brengen aan het eerste kattencafé van Gelderland. Het café in Nijmegen is sinds vorige week open.

'Er staan regelmatig mensen buiten te wachten', zegt eigenaresse Sanne Versteeg. 'Ik had wel verwacht dat er veel animo voor een kattencafé zou zijn, maar dit overstijgt mijn stoutste verwachtingen.' Er is ruimte voor 25 bezoekers in het café. 'Op sommige dagen hebben we wel een paar honderd bezoekers gehad', aldus Versteeg. 'Volle bak dus en er staan voor de komende tijd ook nog de nodige reserveringen.' Kwaliteit Plannen voor een tweede kattencafé zijn er niet, ondanks het grote succes. 'We focussen ons volledig op dit café. Daarin willen we zo'n hoog mogelijke kwaliteit bieden.'