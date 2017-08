Veel vragen rond woningoverval Bemmel

ARNHEM - In de nacht van 21 op 22 augustus wordt een woning aan de Flierenhofstaart in Bemmel overvallen. Het mannelijke slachtoffer raakt gewond en moet naar het ziekenhuis, de vrouw blijft ongedeerd.

Waarom de overvallers het huis aan de Flierenhofstraat als doelwit hebben uitgekozen weet de politie niet. Ook is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is.

Daders komen via de achterkant het huis binnen

Uit het verhaal van de man en de vrouw tekent de politie op dat de overvallers via de achterkant de woning zijn binnengekomen, hoe ze bij het huis zijn aangekomen weet de politie niet. Ook over de vlucht tast de politie in het duister. De man kon na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis.

Onderzoeksvragen

Wie weet hoe de daders bij het huis aan de Flierenhofstraat in Bemmel zijn gekomen.

Wie weet of de overvallers gebruik maakten van een auto of brommer.

Wie heeft in de dagen voor de overval iets opvallends gezien in de buurt.

Tips

Politie: 0800-6070

Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Zie ook

[YouTube:http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2141172/Bewoner-gewond-bij-woningoverval-politie-heeft-veel-vragen]