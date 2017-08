Anna redt Syriërs; 'Waarom ga je een plas in als je niet kunt zwemmen?!'

WESTERVOORT - Ze is blij dat het allemaal met een sisser is afgelopen, maar vooral heel erg boos. Anna Reitsma uit Westervoort haalde maandagmiddag drie jonge Syrische mannen uit het water van zwemplas De Waaij, aan de rand van het dorp. De drie konden niet zwemmen en dreigden te verdrinken.

Met gevaar voor eigen leven haalde Reitsma een van hen naar de kant en samen met een toegesnelde omstander redde ze het leven van de andere twee. 'Het is maar goed dat die vrouw eraan kwam, want anders hadden die twee mannen mij en zichzelf enorm in problemen gebracht', blikt ze terug.

Het is maandagmiddag, 16.45 uur. Anna Reitsma (37) ligt met haar dochtertje van 6 en Lotta's vriendje Thijmen van 8 op het strand als zich een meter of 6 van de kant in het water van De Waaij een drama voltrekt.

Ze schreeuwt: 'Pak die ander, pak die ander!'

Ze vertelt: 'Drie mannen waren te ver het water ingelopen en gingen kopje onder. Ik ben toen in een reflex het water in gerend en heb een van hen naar het ondiepe getrokken. Toen moest ik naar die andere twee, maar die waren veel te zwaar voor mij alleen. Wat ben ik blij dat die vrouw eraan kwam. Ik riep tegen haar: pak die ander, pak die ander!'

Hoestend en proestend komen de vrouwen aan de kant, de drie mannen druipen stilletjes af, vol van schaamte. Bovendien kunnen ze zich niet verstaanbaar maken.

Opeens blijkt een van de mannen Engels te kunnen praten

Reitsma gaat verder: 'Er was nog een vierde man. Die sprak wel Engels, hij zei dat ze uit Syrië kwamen en hij kon wel een beetje zwemmen. Maar niet goed genoeg, zei hij na afloop, om ons te helpen zijn kameraden te redden. Hij heeft ons wel bedankt.'

Als de Westervoortse begrijpt dat communiceren mogelijk is, springt ze uit haar vel. 'Ik werd heel kwaad, ook door de schrik, hoor. Ik heb ze in het Engels uitgefoeterd. Hoe haal je het in je hoofd die zwemplas in te gaan als je niet kunt zwemmen?! Het ziet er heel onschuldig uit, De Waaij, maar na een paar meter loopt het heel steil af.'

Haar dochter Lotta en vriendje Thijmen krijgen niet veel mee van het gebeurde. 'Maar goed ook, eigenlijk', stelt de vrouw. 'Dit had veel erger kunnen aflopen.'