Overval echtpaar Lienden

'In iets meer dan twee minuten is je leven veranderd'

Als er rond half 7 's avonds wordt aangebeld door een vrouw bij een huis aan de Hofstede in Lienden kan de bewoner op dat moment nog niet vermoeden dat hij enkele seconde later in gevecht is met twee overvallers. 'Ik reageerde meteen en wilde dat wapen uit zijn hand hebben', Martin van Hattem kijkt terug op wat hem donderdag 26 januari is overkomen. Rond half 7 staat er een jonge vrouw voor de deur die water nodig heeft, een paar seconden later worstelt van Hattem met een van de overvallers.

Botbreuken, kneuzingen, blauwe plekken en overal bloed

De bewoner wordt meerdere keren geschopt en geslagen. 'Ze spoten pepperspray in mijn gezicht, een van die mannen heeft mij meerdere keren op m'n hoofd geslagen'. Martin van Hattem houdt er behoorlijk wat letsel aan over. Gebroken en gekneusde ribben, een wond op zijn hoofd, een blauw oog en schrammen en schaafwonden over zijn hele lijf. 'Het is nu een week geleden, maar ik voel me een oude man van 70. Alles in de gang zat ook onder het bloed, ze hebben me flink toegetakeld'.

Politie zoekt getuigen

De politie hoopt dat er mensen zijn die donderdagavond 26 januari iets gezien hebben dat te maken kan hebben met deze overval. Het was rond half zeven nog best druk in de buurt. Inmiddels is de overval ruim een half jaar geleden. Wellicht hebben de daders intussen gesproken over hun daad. De politie hoopt nog altijd deze zaak te kunnen oplossen.

Buit

De overvallers hebben niets buit weten te maken. Volgens de slachtoffers gaat het om drie mensen, twee mannen en een jonge vrouw met donker lang krullend haar.