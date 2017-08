Vragen rond overval vrachtwagenchauffeur

ARNHEM - Wie heeft gezien dat de vrachtwagenchauffeur, die in de ochtend van 21 augustus is klemgereden bij Boven-Leeuwen, is gevolgd door meerdere auto's? Het is een van de vragen die de politie stelt in Bureau GLD.

Uit onderzoek is gebleken dat de vrachtwagen gevolgd zou zijn door een witte BMW met Pools kenteken, een rode Opel en nog een derde auto. Meer details heeft de politie niet. Klemgereden op de N322 Op de Maas en Waalweg, de N322 ter hoogte van Boven-Leeuwen, is de vrachtauto klemgereden. Dat gebeurde in de vroege morgen van 21 augustus. De politie hoopt dat iemand dat heeft gezien. Onderzoeksvragen Wie heeft de vrachtauto zien staan op de N322, de Maas en Waalweg ter hoogte van Boven-Leeuwen.

Wie kan de politie meer vertellen over de auto's die betrokken waren bij de zaak.

Wie weet hoe de daders gevlucht zijn.

Wie heeft de vrachtwagen vanuit Wijchen via de A73 en de N322 zien rijden.

Wie weet er meer over deze zaak. Tips De politie is bereikbaar op 0800-6070. Bij Meld Misdaad Anoniem blijven tipgevers anoniem, zij zijn te bereiken op 0800-7000.