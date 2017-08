Vermeende drugspiloten blijven vast

ZUTPHEN - Twee Duitsers die worden verdacht van drugssmokkel via vliegveld Teuge blijven langer in hechtenis. Dat heeft de rechtbank in Zutphen bepaald. Het duo van 28 en 30 jaar werd gepakt met 60 kilogram heroïne in enkele koffers vanuit Groot-Brittannië. De harddrugs werden op 20 januari op Teuge onderschept. Ze hebben een straatwaarde van 1,8 miljoen euro.

De rechtbank gaat akkoord met de wens van de advocaten van beide Duitse piloten G. en R. om de vlucht te reconstrueren. Daaruit moet duidelijk worden of het mogelijk is drugs te droppen uit een klein vliegtuig en bij welk snelheid dat dan mogelijk is. Ook moeten meer getuigen worden gehoord, heeft de rechtbank bepaald. Piloten: 'We wisten niet dat we drugs bij ons hadden' Beide vliegers zeggen dat ze nooit hebben geweten dat ze heroïne vervoerden. Ze zouden meerdere keren hebben gevraagd aan luchtvaartautoriteiten de inhoud van de koffers te controleren en dat gebeurde niet. Als ze hadden geweten van de heroïne, dan hadden ze die in de lucht uit het toestel gegooid, stellen hun raadslieden. 'De douane en de Marechaussee controleren niet 100 procent van de vluchten', zei directeur Meiltje de Groot van vliegveld Teuge eerder tegen Omroep Gelderland. 'Alleen als er vluchten gepland staan uit landen die niet in het Schengenverdrag staan, zoals Engeland of Zwitserland, kan er worden gecontroleerd. Binnen de Schengenlanden geldt vrij vervoer van goederen en personen.' Vergeefs verzoek tot vrijlating Beide mannen zitten al maanden in hechtenis en dat blijft dus zo. De oudste van het duo deed bij de rechtbank in Zutphen een poging tot vrijlating. Zijn zoontje van 6 moet voor het eerst naar school en zijn vrouw, die stewardess is, kan dat niet alleen omdat ze veel van huis is voor haar werk. De rechtbank verwees het verzoek van R. naar de prullenbak. Zie ook: Zaak tegen heroïnesmokkelaars aangehouden

