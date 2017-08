Hardloper geschept door trein: ernstig beenletsel

RHENEN - Een 23-jarige hardloper uit Nijmegen is maandagavond op een spoorwegovergang in Rhenen aangereden door een trein. Volgens de politie liep de man daarbij ernstig beenletsel op.

Het ongeval gebeurde rond 22.00 uur op de Noordelijke Meentsteeg. Hulpverleners troffen de zwaargewonde hardloper na de melding aan naast het spoor. Hij was aanspreekbaar en is later per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Er was ook een traumahelikopter ter plaatse.

Trein niet opgemerkt

De politie heeft onderzoek verricht naar de toedracht van het ongeval. Vermoedelijk heeft de hardloper de trein niet zien naderen, want uit gesprekken met getuigen blijkt dat de overweginstallatie naar behoren functioneerde.

Vanwege het ongeval lag het treinverkeer urenlang stil. Volgens de NS was de stremming rond 00.30 uur voorbij.