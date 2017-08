Veel vragen, weinig antwoorden: helpt u deze overvallen oplossen?

In de eerste uitzending na de zomer roept de politie op om mee te denken in zaken waarbij nog veel losse eindjes zijn.

Overval vrachtwagenchauffeur blijft groot raadsel

In de zaak van de vrachtwagenchauffeur die op 21 augustus op de Maas en Waalweg ter hoogte van Boven-Leeuwen is klemgereden, heeft de politie nog veel vragen. Zo zou de vrachtauto door zeker drie auto's gevolgd zijn. Mogelijk een witte BMW met Pools kenteken en een rode Opel. Meer details over de auto's heeft de politie niet.

Woningoverval Bemmel

In de nacht van 21 op 22 augustus komen mannen een huis in Bemmel binnen. De mannelijke bewoner raakt daarbij gewond en wordt direct naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw blijft ongedeerd. Ook in deze zaak meer vragen dan antwoorden.

Tips lossen zaken op

Bureau GLD kijkt terug op een goed laatste kwartaal. Van de meer dan 50 zaken die behandeld zijn in de afgelopen maanden, kwamen in ruim een derde van de zaken tips binnen die hebben geleid tot aanhoudingen.

De politie hoopt dat ook de overvallen uit de uitzending van woensdag genoeg informatie oplevert om te kunnen worden opgelost.

Op televisie begint Bureau GLD vanavond om 17.20 uur, na het Gelders nieuws. Bureau GLD is ook te vinden op Facebook.