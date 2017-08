Lof uit Italië voor 'superhighway' Nijmegen-Arnhem voor fietsers

NIJMEGEN - Ook in Italië wordt er lovend geschreven over wat ze de 'superhighway voor fietsers' tussen Nijmegen en Arnhem noemen. Eerder gebeurde dat al in de VS.

De website Bikeitalia.it prijst de 'volledig toegewijde fietsroute' van zestien kilometer, die gekenmerkt worden door een uniformiteit van materialen die het pad herkenbaar maakt. De breedte van het pad (één van de beroemde fietswegen in Nederland) is ‘ideaal voor fietsen met lading’. De snelfietsroute maakt volgens de Italianen de verplaatsing van belangrijke stedelijke centrumfuncties als scholen, bioscopen, sportcentra en nieuwe woningen mogelijk. Daarom is het volgens de website ook ‘zinloos’ om te schrijven hoe gevarieerd de gebruikers van het fietspad zijn: van kinderen op weg naar en van school, volwassen op weg van en naar hun werk, senioren en toeristen. Ook vergelijkt Bikeitalia.it de kosten van de aanleg met die van een autosnelweg: een kilometer fietspad kost 1 miljoen euro, één kilometer autosnelweg 40 miljoen.