Zeker 7 kogelgaten in winkelpui na schietincident

DOETINCHEM - De pui van de Coolcat in Doetinchem, waarnaast de vuurwapengevaarlijke verdachte werd aangehouden, telt meerdere kogelgaten. Bij de aanhouding maandagnacht schoot de politie meerdere keren gericht, maar één voltreffer stelde de man buiten gevecht.

Het is een vreemd gezicht midden in het centrum van Doetinchem. In het voorportaal van de kledingzaak aan de Hamburgerstraat zitten in totaal zeven kogelgaten. De winkelruit telt er drie, in de sponning van de deur zijn er twee ingeslagen en vier á vijf meter verderop in de voordeur zitten er ook nog twee.

Foto: Omroep Gelderland

De bedrijfsleidster van de winkel verwacht dat de politie nog contact met haar opneemt over de schade. 'Het zijn toch hun eigendommen die kogels, dus ik neem aan dat ze mij daarover nog informeren.'

Geraakt in onderlichaam

De man die door de politie werd neergeschoten, had een vuurwapen in zijn hand of iets wat daarop leek. Hij werd geraakt in zijn onderlichaam en is naar het ziekenhuis gebracht.

Waarom de man met het wapen door de winkelstraat liep, is onduidelijk. Zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt.

