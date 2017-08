Komt u nu ook eindelijk van die bank af?

ARNHEM - Ligt u hele dagen op de bank? Of bent u juist een fanatiek sporter die het laatste zetje mist? Het maakt niet uit, drie bekende coaches willen u verder helpen in de sport.

In ons nieuwe programma Gelderland Sport gaan coaches Maarten Tjallingii, Honoré Hoedt en Carla Quint er alles aan doen om iedereen aan het sporten te krijgen. Altijd al eens goed willen zwemmen, hard willen fietsen of een poging tot hardlopen willen doen? Dan is dit uw kans, doe mee aan Gelderland Sport!

Iedereen kan zich opgeven. Gelderland Sport doet er alles aan om u te motiveren en te zorgen dat er plezier is in de sport. En nog belangrijker: iedereen op zijn eigen niveau.

Wie zijn de coaches?

Oud-profwielrenner Maarten Tjallingii veroverde in 2016 op de Posbank de blauwe trui tijdens de Giro d'Italia. Nu is hij er voor u. Altijd al willen weten wat voor fiets je moet kopen? Of hoe je nou snel die bult op en af gaat? Maarten Tjallingii heeft de tips voor u.



Hardloopcoach Honore Hoedt bracht Sifan Hassan naar de wereldtop in de atletiek. Ze liep zelfs op de Olympische Spelen van Rio. Nu wil hij u helpen met hardloopstappen op de Gelderse grond.



Carla Quint deed als waterpoloster mee aan de Olympische Spelen in 2000. Maar ze is van alle markten thuis in het water. Hard willen zwemmen, goed willen kunnen keren of ook waterpoloster worden? Ze heeft er allemaal tips voor.

Hoe meld ik me aan?

Zin in? Nu alleen nog even aanmelden via deze link. En like onze Facebookpagina. Daar blijft u elke dag op de hoogte van lekkere en gezonde sportrecepten, tips over het beste trainingsmateriaal en tips over hoe u zonder blessures lekker aan het sporten blijft.