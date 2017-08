Heftige beelden: politie schiet gewapende man neer

DOETINCHEM - Er zijn amateurbeelden opgedoken van de man die in de nacht van maandag op dinsdag door de politie werd neergeschoten in Doetinchem. Hij zou een vuurwapen hebben gehad, al lijkt het hier te gaan om een speelgoedwapen is te horen in de video.

Het filmpje is gemaakt in een bovenwoning aan de Hamburgerstraat. Op de beelden is te zien hoe de man waarvoor de politie in groten getale uitrukte, wordt gemaand zijn wapen weg te gooien. De man geeft in eerste instantie geen gehoor aan de oproep. Pas na een gericht schot werpt hij zijn wapen weg. De verdachte kermt het daarna uit van de pijn. Speelgoedwapen Na het schot snellen de agenten toe. Een van hen schopt het wapen weg en roept daarbij 'speelgoedwapen, speelgoedwapen'. De man die intussen gewond op de grond ligt, wordt vervolgens in de boeien geslagen. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. In de Hamburgerstraat wordt onder meer sporenonderzoek verricht. Zie ook: Gewapende man neergeschoten door politie in winkelstraat