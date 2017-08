Politie plukt Poolse wielrenner van snelweg: 'Mag dat niet?'

Foto: politie Zaltbommel

ZALTBOMMEL - De politie Zaltbommel heeft in de nacht van maandag op dinsdag een Poolse wielrenner van de A2 gehaald. De man van 26 verklaarde dat hij op weg was naar een vriend in Bruchem. Zijn navigatiesysteem had hem de snelweg opgestuurd.

Een getuige had de politie gewaarschuwd waarop meerdere eenheden ter plaatse gingen. De Pool werd later aangetroffen op de vluchtstrook. Hij was zich er niet van bewust dat hij gevaarlijk bezig was. 'In Polen mag je wel op de snelweg fietsen', reageerde hij. Vingerafdrukken Omdat de man zich niet kon legitimeren en geen vaste woon- of verblijfplaats bleek te hebben, is hij aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar kon zijn identiteit worden vastgesteld aan de hand van vingerafdrukken. De Pool kreeg een bekeuring van 140 euro voor het fietsen op de snelweg. Daarna kon hij zijn weg vervolgen.