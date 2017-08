Gewapende man neergeschoten door politie in winkelstraat

Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een gewapende man neergeschoten in de Hamburgerstraat in Doetinchem. Hij werd geraakt in zijn onderlichaam en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kreeg rond 01.15 uur de melding dat er iemand met een vuurwapen zou rondlopen in de Doetinchemse winkelstraat. Meerdere eenheden rukten vervolgens uit. 'Zeker 10 schoten gelost' Agenten troffen ter plekke inderdaad een man met een vuurwapen - of iets wat daarop leek - aan. Op een gegeven moment ontstond een situatie waarbij de politie zich genoodzaakt zag om te schieten. Volgens een getuige zijn er zeker 10 schoten gelost. Rijksrecherche doet onderzoek De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. In de Hamburgerstraat wordt onder meer sporenonderzoek verricht. Over de precieze aanleiding van het schietincident en over de identiteit van de man kan de politie nog geen informatie geven.