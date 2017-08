Automobiliste botst tegen drie bomen

Foto: Omroep Gelderland

VOORTHUIZEN - Op de Zelderseweg in Terschuur is maandagavond een auto op drie bomen gebotst. De Zelderseweg was door het ongeval enige tijd afgesloten voor verkeer.

De bestuurster van de auto botste eerst op twee bomen en kwam vervolgens tegen een derde boom tot stilstand. De vrouw raakte door het ongeval lichtgewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Het voertuig liep aanzienlijke schade op. Foto: Omroep Gelderland