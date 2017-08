Politiehelikopter boven Apeldoorn om verwarde man

APELDOORN - De politie heeft maandagavond met onder meer een helikopter in Apeldoorn gezocht naar een verwarde man.

De man was sinds maandagmiddag vermist vanuit Rijssen en er waren zorgen over zijn toestand. De politie had aanwijzingen dat hij in een bepaald gebied in Apeldoorn verbleef. Ook werd een Burgernet-melding verstuurd met de oproep om uit te kijken naar een Opel Astra.

Rond 23.00 uur kwam het bericht dat de man en de auto nog niet waren gevonden.