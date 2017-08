Willem de Zwijger terug in Wezep

WEZEP - Een windwijzer met de beeltenis van Willem van Oranje staat sinds maandag op het dak van het hoofdgebouw van de voormalige Willem de Zwijgerkazerne in Wezep. De oud-kazerne werd 78 jaar geleden naar hem vernoemd.

Tegenwoordig is de kazerne een woonpark met tachtig appartementen. De binnenplaats is een park met groen, fonteinen en bankjes. Wie door de poort naar binnen komt, zou haast vergeten dat het complex een oude kazerne is.

Jammer, vonden bewoners van het complex. Daarom trokken zij bij de eigenaar aan de bel. Ook die bleek de historie van de Willem de Zwijgerkazerne graag op te willen poetsen. Zo ontstond het idee voor een windwijzer in de vorm van Willem de Zwijger, de bijnaam van Willem van Oranje.

Edelsmit Albert Hoefhakker plaatstee de windroos en de windwijzer maandag op het hoofdgebouw van Parc de Zwijger. Daar ging een hoop werk aan vooraf. 'Ik heb een kopie gemaakt van het standbeeld voor paleis Noordeinde in Den Haag', legt Hoefhakker uit.

Er moest een hijskraan aan te pas komen om de windwijzer en de bijbehorende windroos op zijn plek te krijgen. Het gevaarte weegt naar schatting honderd kilo.

De herinnering aan de kazerne krijgt in het najaar meer vorm. Dan wordt een van de gebouwtjes op het terrein ingericht als minimuseum over de Willem de Zwijgerkazerne.