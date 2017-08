Wijkagent verwijdert accounts op Twitter en Facebook na storm van kritiek

HARDERWIJK - Het Twitteraccount en de Facebookpagina van de wijkagent in Harderwijk-Zuid Alex Braakenburg zijn verwijderd. Vermoedelijk zijn ze weggehaald naar aanleiding van de storm van kritiek die ontstond na een post over het weghalen van wietplanten.

De wijkagent plaatste vrijdag een post op Facebook waarin hij vertelde dat hij vijf wietplanten had verwijderd vanaf een balkon. De planten kwamen volgens Braakenburg boven de schutting uit en waren zichtbaar vanaf de weg.

'De planten zijn in overeenstemming met de eigenaar van de woning vernietigd', schreef Braakenburg. Volgens hem begreep de woningeigenaar dat hennepplanten van een dergelijk groot formaat 'niet handig waren in de wijk'.

Begrip bij de huisbaas of niet, een plantjesrel rond Braakenburg was geboren. Het bericht zorgde voor duizenden negatieve reacties op Twitter en Facebook. Slechts een enkeling had begrip voor de actie van de agent.

'Openbaar Ministerie leest mee'

Zondag plaatste Braakenburg een nieuwe post, waarin hij schreef: 'De verontwaardigde reacties kan ik mij voorstellen, maar doe dit dan op een waardige manier.' Hij zei ook dat collega's van het Openbaar Ministerie meelezen. 'Voor je het weet word je als verdachte aangemerkt van een strafbare uiting.'

Dat laatste viel niet bij iedereen in goede aarde. Braakenburg werd in de honderden reacties flink bekritiseerd, maar er werd ook gescholden door vooral anonieme gebruikers.

Daarnaast twijfelen sommigen aan de echtheid van het profiel van Braakenburg en er was iemand die een nepaccount aanmaakte en namens de wijkagent allerlei negatieve zaken postte.

De wijkagent zelf was maandagavond niet bereikbaar voor commentaar.

