Hoe een slager uit Renkum de oorlog beleefde

RENKUM - Een Renkumse slager die in de Tweede Wereldoorlog met zijn gezin in de spekkelder onder de slagerij verblijft. Dat is het verhaal van het boek 'Vlucht uit Renkum', het dagboek van de inmiddels overleden Ko van der Vooren.

Twee kleinkinderen hebben het dagboek geredigeerd en laten uitgeven. Maandagavond werd het gepresenteerd, in aanwezigheid van drie dochters van Ko en de burgemeester.

Het dagboek begint op 17 september 1944, de eerste dag van operatie Market Garden. Ko van der Vooren, slager aan de Dorpsstraat 75 in Renkum en vader van negen kinderen beschrijft de gevolgen van de gevechten voor het gezin en Renkum.

De kaft van 'Vlucht uit Renkum'. Foto: Familie Van der Vooren

De oudste dochter van het gezin kan zich de kogels en het granaatvuur nog goed herinneren. 'Als we moesten onderduiken vroeg ik mijn vader: 'Papa gaan we nu dood? Is het nu tijd?''

Tijdens zware beschietingen zit het gezin in de spekkelder onder de slagerij. Op 1 oktober worden ze, samen met alle andere inwoners van Renkum gedwongen te vertrekken. Ze komen onder andere in Ede en Montfoort terecht.

Na de bevrijding komen ze terug. De slagerij en het huis waar het gezin woonde, is verwoest. Er volgt een moeilijke periode van wederopbouw. Na jaren hard werken gaat de slagerij op 5 mei 1949 weer open.

Burgemeester de kelder in

Het boek werd maandag gepresenteerd in de voormalige slagerij van de familie Van der Vooren. Burgemeester Agnes Schaap ging in navolging van de familie zelf even de kelder in.