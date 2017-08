Wat gebeurde er met de 13 gestolen lammetjes uit Vuren?

VUREN - Sandra Ekelmans uit Vuren staat voor een raadsel. Op 16 juni werden er dertien lammetjes van haar gestolen. Afgelopen weekend werden de dieren vijf kilometer verderop teruggevonden. Niemand weet wat er in de tussentijd met de lammetjes is gebeurd.

De lammetjes verdwenen uit een weiland aan de Petersweg in Vuren. Diefstal, zegt Ekelmans, want er werden braaksporen gevonden. 'Als schapen ontsnappen ligt het schapennet plat en ligt er poep op de weg, dat was niet het geval', legt Ekelmans uit. Ze deed aangifte, maar de dieven werden nooit gevonden.

Nu, meer dan twee maanden later, zijn de lammetjes weer terecht. Ekelmans: 'Ik kreeg vrijdag een telefootje van een schapenhouder uit Dalem. Ze bleken tussen zijn kudde te staan, nog geen vijf kilometer verderop!'

'Opgegaan in kudde'

De boer uit het nabijgelegen dorp Dalem wilde vier lammetjes laten slachten. Voordat een dier geslacht wordt, moet hij worden 'afgemeld' aan de hand van zijn oormerk. 'Toen werd duidelijk dat ze van mij waren, ze stonden als gestolen geregistreerd', aldus Ekelmans.

Maandag controleerde de boer de rest van zijn kudde en werden de overige negen vermiste lammetjes tussen zijn kudde gevonden. Hij heeft geen idee hoe lang de lammetjes van Ekelmans al tussen zijn kudde lopen.

'Mogelijk gedumpt'

Ook maandag werd de politie weer ingeschakeld, maar ook daar staan ze voor een raadsel. 'Mogelijk zijn de lammeren gedumpt', schrijft wijkagent Erwin van Dalen op Twitter.

Volgens Ekelmans zou dit goed kunnen. 'Schapen worden gestolen voor de slacht. Het vlees wordt dan verkocht. Maar de lammetjes waren pas drie maanden oud. Voor de slacht moeten ze zes maanden oud zijn. Het kan goed zijn dat ze daarom zijn gedumpt.'

Definitief afscheid

De diefstal van de dertien lammetjes betekent voor Ekelmans een definitief afscheid van de dieren. 'Ik heb ze aan de boer in Dalem verkocht', zegt ze.

Ekelmans heeft meer schapen, die staan op de dijk. Binnenkort komen deze schapen aan de Petersweg te staan. 'Maar niet voordat we een hek om het weiland hebben gezet', besluit Ekelmans.