ProRail waarschuwt scholieren: doe geen gekke dingen

CULEMBORG - Spoorbeheerder ProRail heeft scholen in het Betuwe en de Bommelerwaard een brief gestuurd waarin wordt gewaarschuwd voor het toenemende treinverkeer op de lijn Eindhoven-Amsterdam. Onder meer scholen in Culemborg, Zaltbommel en Geldermalsen hebben zo'n brief ontvangen.

NS en ProRail testen vanaf volgende week woensdag 6 september met een dienstregeling van tien minuten. Daardoor rijden er zes intercity's per uur tussen de grote stations op de lijn Eindhoven-Amsterdam. Die dienstregeling is van kracht vanaf december, maar tot die tijd wordt er elke woensdag getest. Verkeersregelaars De overwegen zijn dan vaker of langer gesloten dan gebruikelijk was. ProRail waarschuwt dat leerlingen 'geen gekke dingen' moeten uithalen bij de overwegen, zoals snel onder de gesloten spoorbomen doorglippen. De spoorbeheerder heeft in de brief de scholen verzocht om tijdens de lessen aandacht te besteden aan de veiligheid. ProRail stelt lespakketten beschikbaar en is bereid gastlessen te verzorgen. Bij sommige drukke overwegen komen verkeersregelaars.