'Dit is pure betutteling van BNNVARA'; GroenLinkser wil docu over Jesse Klaver opkopen

NIJMEGEN - De fractievoorzitter van GroenLinks Nijmegen overweegt om met crowdfunding de rechten van de documentaire over Jesse Klaver op te kopen. De omstreden documentaire zou op die manier alsnog uitgezonden kunnen worden.

De Nijmeegse fractievoorzitter van GroenLinks Pepijn Boekhorst, reageert hiermee op de commotie die is ontstaan rondom de documentaire over de landelijke GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver.

De documentaire is gemaakt door documentairemaker Joey Boink, die tijdens het maken van de documentaire in dienst was voor GroenLinks. Dat leidde tot een storm van kritiek via met name social media. Boink zou hierdoor volgens critici een propagandafilm hebben gemaakt. Daarop besloot opdrachtgever BNNVARA om de documentaire niet uit te zenden.

Pepijn Boekhorst van GroenLinks Nijmegen begrijpt niet dat BNNVARA na die storm van kritiek heeft besloten om af te zien van uitzending. 'Ze wisten vooraf dat de maker van de documentaire actief was voor GroenLinks. Dit is pure betutteling.'

'Kijkers kunnen eigen oordeel vormen'

Boekhorst maakt zich er vooral kwaad over dat BNNVARA ook heeft besloten om ook de filmpremière van de documentaire in Pathé te annuleren en om af te zien van uitzending via Youtube. 'Ik ben echt boos op BNNVARA dat ze nu de documentaire nergens meer willen uitzenden. Laten ze hem gewoon uitzenden. Kijkers kunnen toch zelf wel bepalen hoe objectief de film is?'

Ook VVD-coryfee Ed Nijpels is verbaasd dat BNNVARA de documentaire heeft teruggetrokken. Pepijn Boekhorst reageerde op de tweet van Nijpels dat hij al bezig is met crowdfunding.

De GroenLinks voorman uit Nijmegen geeft toe dat hij nog niet weet of BNNVARA bereid is om de rechten van de film te verkopen, laat staan hoeveel geld daarvoor neergeteld zou moeten worden.