Alexandra Terlouw (82) overleden: schrijfster en 'vrouw van'

TWELLO - Alexandra Terlouw, de vrouw van de Twellose schrijver en politicus Jan Terlouw, is vorige week op 82-jarige leeftijd overleden. Ze wordt dinsdag begraven in Leusden.

'Ze had ongelofelijk veel talenten, was een begaafd schrijfster, maar vooral zorgde ze dat wij zo gelukkig mogelijk konden zijn', staat in de rouwadvertentie van de familie Terlouw.

Alexandra Terlouw-Hulst debuteerde op 78-jarige leeftijd met het boek De man van Tsinegolde. In deze autobiografische oorlogsroman vertelt ze het verhaal van een meisje dat opgroeit in een harmonieus gezin en een fijne jeugd heeft, ondanks dat ze opgroeit in de Tweede Wereldoorlog en haar ouders actief zijn in het verzet.

Haar tweede boek Eén vrouw, twee mannen, verscheen in 2014. Het is een moderne versie van het Koning Arthur-verhaal waarin een driehoeksverhouding wordt beschreven.

Zij stuurde zijn werk op

De schrijfster werd in 1935 geboren in Amsterdam. Jan Terlouw ontmoette ze tijdens haar studie wiskunde. Die studie maakte ze niet af, ze ging algemene taalwetenschappen doen. In 1976 won ze een Zilveren Griffel met de vertaling van 'Sticks and Stones' van Lynn Hall.

Alexandra Terlouw-Hulst had een belangrijke rol in de schrijverscarrière van haar man. Zij stuurde zijn eerste werk op naar een uitgever. Later hielp ze Terlouw door zijn schrijfwerk te corrigeren.