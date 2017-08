Hogenkamp strandt in eerste ronde US Open

Foto: ANP

NEW YORK - Voor tennisster Richel Hogenkamp zit de US Open er al weer op. Ze werd in New York in de eerste ronde uitgeschakeld.

De tennisster uit Doetinchem moest het in haar openingswedstrijd van het grandslamtoernooi opnemen tegen de Australische Arina Rodionova, maar verloor in twee sets: 7-5 en 7-5. De Doetinchemse stond dit jaar al wel vier keer in de finale van een ITF-toernooi. Vorige week verloor ze de eindstrijd in Leipzig.