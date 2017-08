Dubbelprogramma Kelderman en Van Vleuten bij WK

ARNHEM - Wilco Kelderman uit Barneveld en Annemiek van Vleuten uit Wageningen komen tijdens het wereldkampioenschap wielrennen op twee onderdelen in actie. Ze rijden allebei de wegwedstrijd én de tijdrit.

Bondscoach Thorwald Veneberg maakte maandag zijn selectie voor het wereldkampioenschap in het Noorse Bergen bekend. Het WK wordt gehouden van 17 tot en met 24 september.

Tegen de klok

Kelderman staat op 20 september aan de start van de individuele tijdrit van 31 kilometer. Tom Dumoulin is de andere Nederlandse deelnemer aan de tijdrit.

Van Vleuten is de nationale kampioen op de tijdrit. Zij mag op 19 september proberen de Nederlandse driekleur in te ruilen voor de regenboogtrui. Die tijdrit gaat over 21,1 kilometer. Voor Nederland komen op de tijdrit ook olympisch kampioene Anna van der Breggen en Ellen van Dijk in actie. Van Vleuten bereidde zich de afgelopen weken met een hoogtestage in de Italiaanse Alpen voor op het WK.

Rit in lijn

Op 23 september is de wegwedstrijd voor vrouwen over 153 kilometer. Van Vleuten rijdt die wegrace in een ploeg met Anna van der Breggen, Ellen van Dijk, Chantal Blaak, Marianne Vos, Amy Pieters, Lucinda Brand en Janneke Ensing.

Kelderman rijdt de wegwedstrijd een dag later. In de Nederlandse ploeg zitten verder Tom Dumoulin, Niki Terpstra, Jos van Emden, Dylan van Baarle, Sebastiaan Langeveld, Bauke Mollema, Lars Boom, Wout Poels en Koen de Kort.

Bij de wegwedstrijd voor de beloften is er ruimte gemaakt voor Fabio Jakobsen uit Heukelum en Joris Nieuwenhuis uit Zelhem. Thymen Arensman uit Deil rijdt de tijdrit en wegwedstrijd bij de junioren.

