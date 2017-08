Zorgen over recreatiegebied Redichemse Waard bereiken ook Den Haag

CULEMBORG - D66 heeft in de Tweede Kamer vragen gesteld over de mogelijke stort van vervuild slib in recreatiegebied de Redichemse Waard in Culemborg. Op provinciaal niveau worden er vragen gesteld door D66-Statenlid Antoon Kanis. In de gemeente Culemborg is het storten van slib in de recreatieplas een heet hangijzer.

D66 zegt bezorgd te zijn over de plannen, onder meer omdat de Redichemse Waard vlak naast een belangrijk natuurgebied ligt. Daarnaast is de voormalige zandafgraving populair bij veel inwoners van Culemborg voor recreatie. Er wordt volop gezwommen, gedoken en gevist. Ook worden er zeillessen gegeven. Vergunningverlening moet zorgvuldiger D66 wil dat Rijkswaterstaat, die vergunningen voor slibstort verleent, beter bekijkt of het wel verstandig is om slib te storten. Volgens Tweede Kamerlid Jessica van Eijs wordt het nu per definitie gezien als een 'nuttige toepassing', waardoor het storten van slib juridisch gezien meestal is toegestaan. 'Rijkswaterstaat zou meer rekening moeten houden met de recreatie- en natuurfunctie van gebieden als de Redichemse Waard', aldus Van Eijs. Extra bescherming De gemeente Culemborg overlegt sinds een aantal maanden met de eigenaar en gebruikers van de plas in de hoop een gezamenlijke oplossing te vinden. Een meerderheid van de gemeenteraad wil slibstort alleen toestaan als natuur en recreatie er niet onder lijden. D66 ziet graag dat ook de provincie een actievere rol speelt. 'De provincie bezit een stuk grond in de Redichemse Waard dat nu verpacht wordt', aldus Antoon Kanis. Ook zou bekeken moeten worden of de Redichemse Waard extra kan worden beschermd door het bijvoorbeeld aan te wijzen als bijzonder provinciaal landschap. Zie ook: Culemborg mag Redichemse Waard blijven pachten