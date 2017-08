Buxusmot rukt op: complete heggen kaalgevreten

TIEL - Na eerdere meldingen uit Tiel en Beneden-Leeuwen lijkt de buxusmot verder op te rukken in Gelderland. Op verschillende plaatsen in de Betuwe worden complete heggen kaalgevreten door het rupsje-nooit-genoeg van deze nachtvlinder.

De buxusmot is wit met een bruine rand en heeft een spanwijdte van 4 centimeter. Best een mooi beestje, maar de rups van deze vlinder is nogal kieskeurig: hij lust alleen buxusblaadjes.

Het is hard gegaan met de verspreiding van de mot, merkt Kars Veling van de Vlinderstichting. 'In 2007 was pas de eerste melding van een buxusmot in Nederland. Afgelopen weekend hielden we een vlindertelling tijdens de nachtvlindernacht en ik heb er zelf bij mij in de tuin in Culemborg maar liefst 70 gevangen.' Ook in Beuningen hebben inwoners al weken last van de rupsen. Mensen komen terug van vakantie en vinden een compleet kaalgevreten heg terug.

Luister het radio-interview met Kars Veling terug:

Geen natuurlijke vijand

De buxusmot is een exoot: het beestje is van Aziatische oorsprong. Dat betekent ook dat 'ie nog geen natuurlijke vijanden heeft in Nederland. Veling: 'Zo'n mot legt 100 tot 200 eitjes, In zijn natuurlijke omgeving worden er daarvan zo'n 190 opgegeten door vogels. Maar hier komen ze allemaal uit. Dan gaat het hard.'

Wie van het beestje af wil, kan bij tuincentra terecht voor bestrijdingsmiddelen, maar ideaal is dat niet, zegt entomoloog Fons van Kuik van Wageningen University. 'Die zijn op basis van Pyrethrum, maar dan moet je de rupsen wel vol raken en dat moet je meerdere keren doen. Hoveniers mogen wettelijk gezien ook andere bestrijdingsmiddelen gebruiken die de beestjes verdelgen.'

Verder zijn er lokdoosjes te koop met feromonen waar ze op afkomen. Kars Veling van de Vlinderstichting geeft daar de voorkeur aan. 'Ik laat ze zelf na telling vrij. Ik heb geen buxus en ik ben ook niet voor het doodmaken van die diertjes.' Maar hij begrijpt wel dat mensen met een zorgvuldig gesnoeide heg dat niet doen. 'Je kunt ze ook in de vriezer doen. Dan gaan ze ook dood. Bestrijdingsmiddelen liever niet, want die zijn ook slecht voor andere vlindersoorten.'

De kauwen moeten het doorkrijgen

De buxusmot zal in ieder geval niet meer uit Nederland verdwijnen. 'We moeten er aan wennen. We hebben die buxus geïmporteerd uit het buitenland en daar komt nu die mot bij. Op den duur zal de natuur het evenwicht moeten herstellen. De koolmees en de ekster beginnen de rupsen te ontdekken als lekker hapje. Als de kauwen het ook doorhebben, gaat het echt zoden aan de dijk zetten.'