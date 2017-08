BARNEVELD - Op de Scherpenzeelseweg in Barneveld is maandagmiddag een fietser zwaargewond geraakt. Hij werd bij het oversteken geschept door een auto.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Over de identiteit van de betrokkenen is nog niets bekendgemaakt.

De traumahelikopter werd ook opgeroepen voor het ongeval.