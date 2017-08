Tbs'er pleegde twee overvallen tijdens ontsnapping

HOOGVLIET ROTTERDAM - De 50-jarige tbs'er die eerder deze maand ontsnapte uit de Pompekliniek in Nijmegen is aangehouden. De man heeft tijdens zijn ontsnapping twee winkels overvallen, meldt het Openbaar Ministerie.

Op donderdag 24 augustus beroofde hij onder bedreiging van een mes een winkel in Veenendaal, afgelopen zondag deed hij datzelfde in Hoogvliet. Bij beide overvallen raakte niemand gewond. Zijn buit was een paar honderd euro.

De aanhouding was een gezamenlijke actie van de politie Rotterdam en FASTNL, een speciaal politieteam dat jaagt op voortvluchtige criminelen. De man liep met zijn fiets aan de hand door het Zuid-Hollandse Hoogvliet toen hij herkend werd door de politie. De tbs'er had een mes bij zich, dat hij had vastgezet in het frame van zijn fiets.

Op 17 augustus ontsnapte de man door met een betonschaar een gat in het hek te maken. De tbs'er werd eerder veroordeeld voor gewapende overvallen. De politie zag hem niet als vuurwapengevaarlijk.

Zie ook: