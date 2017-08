Ontsnapte tbs'er Pompekliniek aangehouden

De Pompekliniek in Nijmegen - Foto: Omroep Gelderland

HOOGVLIET ROTTERDAM - De 50-jarige tbs'er die eerder deze maand ontsnapte uit de Pompekliniek in Nijmegen is aangehouden. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Hij werd maandag gearresteerd in de omgeving van Hoogvliet, bij Rotterdam. De aanhouding was een gezamenlijke actie van de politie Rotterdam en FASTNL, een speciaal politieteam dat jaagt op voortvluchtige criminelen. Onder welke omstandigheden de tbs'er werd aangehouden, is onduidelijk.

De man ging er donderdag 17 augustus vandoor. Hij ontsnapte door met een betonschaar een gat in het hek te maken. De tbs'er werd eerder veroordeeld voor gewapende overvallen. De politie zag hem niet als vuurwapengevaarlijk.

