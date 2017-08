Naheffing van tienduizenden euro's voor bedrijven in Putten

PUTTEN - Op bedrijventerrein Keizerswoert in Putten zijn bedrijven gevestigd die geen of onvoldoende zuiveringsheffing betalen. Dat blijkt uit controles van het Waterschap Vallei en Veluwe. De verhoogde aanslagen zuiveringsheffing die hieruit volgen, lopen in de tienduizenden euro’s.

Het waterschap controleert tijdens dit soort inspectierondes of voedselbedrijven hun voorzieningen zoals vetvangers op orde hebben. Die moeten voorkomen dat grote hoeveelheden vet in het riool verdwijnen. Te denken valt ook aan autobedrijven die geen olieafscheiders hebben.

Ook wordt bekeken of de bedrijven op de juiste manier worden aangeslagen voor de zuiveringsheffing. Bedrijven betalen waterschapsbelasting naar gelang de hoeveelheid afvalwater dat zij lozen op het riool én de mate van vervuiling van het afvalwater.

Camera-inspecties

Keizerswoert in Putten is een industrieterrein waarvan het waterschap al een tijd vermoedt dat er zaken niet in orde zijn, maar waar ze eerder nooit echt de vinger achter konden krijgen. Nieuwe technieken, zoals camera’s om het riool te inspecteren, maken opsporing mogelijk.

Drie grote overtreders

Volgens heemraad Van Vreeswijk gaat het in een aantal gevallen om kleine overtredingen, waarbij soms een overtreder niet weet dat ie iets fout doet.

In drie gevallen gaat het volgens Van Vreeswijk om grote overtreders. Bij één van die bedrijven volgt een justitieel onderzoek omdat er mogelijk sprake is van het bewust ontduiken van belastingen en er mogelijk sprake is van een illegale pijp.



Het is nu nog niet duidelijk hoe groot het exacte bedrag van de naheffingen is. ´Dat moet nog worden bepaald´, aldus heemraad Bert van Vreeswijk. ´Maar bij één bepaald bedrijf gaat het wel om een bedrag van 20.000 euro.´