Waarschuwingsbord voor zonnende hagedis? 'Helpt toch niet'

Foto: het bord in Schoorl

APELDOORN - Op zonnige dagen worden volgens de Partij voor de Dieren in Apeldoorn door onoplettendheid van fietsers en automobilisten honderden reptielen doodgereden. De partij wil daarom dat er speciale waarschuwingsborden worden geplaatst in de natuur. Staatsbosbeheer afdeling Veluwe ziet er geen heil in.

Raadslid Harry Voss komt de problematiek dagelijks tegen in de bossen van Apeldoorn. Hij kan het niet langer aanzien en wil daarom dat de gemeente actie onderneemt. Hij heeft schriftelijke vragen gesteld. Reptielen zoals hagedissen, hazelwormen en ringslangen hebben de eigenschap om bij warm weer op paden te gaan liggen om te zonnen. Eerder dit jaar kwam Voss speciale waarschuwingsborden voor reptielen tegen in de Schoorlse Duinen in Noord-Holland. Hij hoopt dat de gemeente Apeldoorn ook dit soort borden gaat plaatsen. Ook wil Voss dat er onder meer waarschuwingen op de gemeentelijke websites en op de informatieborden bij toeristische locaties worden geplaatst. Zinloos Staatsbosbeheer afdeling Veluwe denkt dat de plannen van Voss zinloos zijn. 'Alles wat beweegt wordt doodgereden. Daar helpt helaas geen bord tegen', aldus een medewerker. Volgens de natuurorganisatie is het niet te voorkomen dat er dieren worden overlopen of overreden op paden in de natuur.