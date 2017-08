Buurtbewoners blussen brand in speeltuin met tuinslang

RHEDEN - De politie zoekt mensen die iets gezien hebben of meer weten van de brand in de speeltuin van de Gasthuisbouwing in Rheden. Zaterdagavond werd daar een speeltoestel in brand gestoken.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

Buurtbewoners hoorden de kinderen om 21.45 uur met lawaai in de speeltuin en waren weer snel vertrokken. Plotseling roken de buurtbewoners brandend rubber en sloegen in de speeltuin de vlammen omhoog. De brandweer werd gebeld, maar de buurtbewoners wisten met een tuinslang zelf het vuur te doven. De brandweer bluste na omdat het rubber bleef smeulen.