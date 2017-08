CDA op de Veluwe ziet alternatieve vliegroute niet zitten

ERMELO - De CDA-fracties van Harderwijk-Hierden, Ermelo en Nunspeet maken zich zorgen over de alternatieve vliegroute voor Lelystad Airport, die vorige week werd gepresenteerd. Ze zeggen dat die optie in het verleden werd afgeschoten en zijn bang dat er nu alsnog voor wordt gekozen.

De afgewezen vliegroute werd afgelopen week opnieuw geopperd door vliegveld Teuge, als alternatief voor de route die door de staatssecretaris werd gepresenteerd. Daardoor zou het vliegveld open kunnen blijven.

De CDA-fracties maken zich zorgen over de gevolgen voor de inwoners van onder andere Leuvenum, Hierden en Hulshorst als daarover internationaal vliegverkeer van en naar Lelystad Airport vliegt. Eerder zei de Gelderse Partij voor de Dieren niet enthousiast te zijn over het alternatief.

'Minder brandstof'

Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat de alternatieve route een aantal voordelen heeft. Hij is volgens de werkgevers 20 procent korter, zorgt voor minder overlast, loopt niet over stiltegebieden in de natuur en is zuiniger omdat er minder brandstof wordt verbruikt.

In een gezamenlijke verklaring laten de drie CDA-fracties weten dat deze vliegroute toentertijd als niet reëel werd afgedaan omdat er niet voldaan kon worden aan alle gestelde randvoorwaarden. 'Het is vreemd dat deze nu weer als nieuw en beste alternatief wordt gepresenteerd,' aldus Dick te Brake, raadslid van CDA Ermelo.

Helikopters en straaljagers

Elke route heeft voor- en nadelen, beamen de fracties, maar ze vinden dat het gebied Apeldoorn - Ermelo - Harderwijk - Nunspeet al behoorlijk wat vlieglawaai voor de kiezen krijgt. 'Denk daarbij aan de laagvlieggebieden door militaire helikopters en straaljagers.'

De vliegroutes moeten nog definitief worden vastgesteld. Het ministerie van Infrastructuur heeft het Engelse bureau Helios gevraagd om een second opinion over de voorgenomen routes. Dat rapport wordt begin september verwacht. VNO-NCW wil dat de door hen voorgestelde alternatieve route ook wordt meegenomen in dit onderzoek.

In het donkerblauw de alternatieve vliegroutes:

