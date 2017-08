Dit jaar geen chaos bij leerlingenvervoer Arnhem-Nijmegen

ARNHEM - Het callcenter van vervoerder Avan in Bemmel was erop berekend: veel problemen bij de start van het nieuwe schooljaar. En ja, er ging het een en ander mis, maar chaos was geen sprake. De vervoerder zegt geleerd te hebben van vorig jaar.

Maandag begon leerlingenvervoerder Avan met 130 nieuwe routes in 12 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. De conclusie na de eerste dag is dat het bij lange na niet zo'n bende is als vorig jaar. Bij Avan zien ze de problemen van toen vooral als een leermoment.

'Het was druk de afgelopen weken', zegt Ronny Koning, coördinator bij Avan. 'Ik ben bijna niet thuis geweest. We hebben veel contact gehad met gemeentes, zij moeten ons de juiste informatie sturen. Vorig jaar bleek dat veel problemen te voorkomen waren geweest als we op tijd de juiste informatie hadden gehad. Daar hebben we veel op ingezet.'

'Eén kind kon niet komen'

Vorig jaar ging het nog helemaal mis op de speciaal onderwijsschool Lichtenbeek. Dit jaar valt het mee, vertelt de directeur: 'Ik weet van één kind dat niet kon komen, maar wat daar precies de reden van is, is niet helemaal duidelijk.'



In het callcenter is het rustig. Aan één ouder wordt verteld dat de taxi vandaag waarschijnlijk niet meer komt. Maar een vader die tien minuten na de afgesproken tijd al belt of de taxi nog komt, kan worden gerustgesteld. Zijn kind wordt gewoon opgehaald.

Problemen bij andere vervoerders

In de Gelderse Vallei en op de Veluwe verliep de start van het nieuwe schooljaar vorige week voor veel leerlingen wel chaotisch. Kinderen werden te vroeg, te laat of helemaal niet opgehaald.

Vervoerder PlusOV, verantwoordelijk voor het schoolvervoer op de Veluwe, leerlingenvervoer op de Veluwe, laat maandag weten nog druk bezig te zijn alle problemen op te lossen. 'Het was vandaag niet zo'n chaos als vorige week', aldus directeur Andreas Noordam. 'Maar ik ben pas echt tevreden als het allemaal opgelost is.'

Ook in de Gelderse Vallei verloopt het allemaal nog niet vlekkeloos. De gemeentes Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel grepen vorige week in en legden de planning van de ritten tijdelijk bij vervoersbedrijf Noot. 'De problemen zijn nog niet volledig verholpen, maar we zijn er zeker druk mee bezig', aldus een woordvoerder namens de vijf gemeenten.

