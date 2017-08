1000 kinderen hand in hand tegen kanker

DOETINCHEM - Duizend kinderen vormen deze dinsdag een lang lint door Doetinchem. Ze willen zo aandacht vragen voor 'Swim to fight cancer'. Een zwemevenement op 9 september waarbij deelnemers zoveel mogelijk geld bij elkaar zwemmen voor de strijd tegen kanker.

De kinderen van het Rietveld Lyceum in Doetinchem staan 's ochtends hand in hand. De slinger begint bij het Slingeland Ziekenhuis en gaat via de binnenstad naar de Oude IJssel. Om 10.30 uur geeft voorzitter Koen Reijnders, oncoloog in het Slingeland Ziekenhuis, de aftrap door symbolisch flessen water door te geven aan de leerlingen.

De flessen worden uiteindelijk leeggegooid in de Oude IJssel: 'Elke golf begint als een rimpel en maakt altijd een verschil', zegt de organisatie.

Leerlingen vaak in aanraking met kanker

De school werkt graag mee aan het project: 'Helaas komen ook onze leerlingen vaak in aanraking met deze verschrikkelijke ziekte. Zij voelen zich vaak ontzettend machteloos. Door ze nu een actieve rol te geven, voelen ze zich meer in hun kracht staan want ze kunnen nu zelf actie ondernemen', zegt Jeroen Sanders, conrector van het Rietveld Lyceum over deze actie.

Over twee weken zwemmen

Op 9 september wordt er door kinderen (500 meter) en door volwassenen (2 kilometer) gezwommen in de Oude IJssel, met start en finish op De Bleek in Doetinchem. Alle opbrengsten gaan naar stichting Fight cancer. Die werft fondsen voor wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie via KWF Kankerbestrijding.

Nieke Hoitink sprak dinsdagochtend op Radio Gelderland met Margot Verhagen. Zij is projectleider van 'Swim to fight cancer':