John Troost kan Oranje van Frankrijk laten winnen

NIJMEGEN - Het Nederlands elftal lijkt donderdag kansloos uit tegen Frankrijk en dan dreigt uitschakeling voor het WK. Maar niet als het aan John Troost ligt.

De soul coach uit Nijmegen is ervan overtuigd dat Oranje kan winnen in Parijs. "Die kans is nu misschien tien procent. Maar met de goddelijke kracht die alles overstijgt, gaan wij honderd procent zeker naar het WK."

Assistent-bondscoach Ruud Gullt zei dat Nederland geluk nodig heeft tegen de Fransen. "Dat kan geregeld worden", zegt Troost stellig. "In Brazilië in de 88e minuut scoorde Wesley Sneijder tegen Mexico. Dat had ik van tevoren aangekondigd en ik heb van tevoren ook de kracht geactiveerd die ervoor zorgt dat alles meezit, waar Ruud nu over praat. Het positieve, de energie en de flow die Ruud uitstraalt, zet ik zo aan voor alle spelers. En dan is alles mogelijk voor het Nederlands elftal. Kijk naar die wedstrijd van De Graafschap tegen Ajax, waardoor Ajax toen geen kampioen werd en PSV wel. Dat heb ik toen in opdracht van PSV gedaan."

John Troost weet dat hij op veel scepsis stuit. "Ik weet dat ik veel belachelijk word gemaakt. Als ingenieur had ik dit zelf ook niet geloofd. Onze grootste kracht is onze onzichtbare energie. Die is verbonden met iets veel groters dan je ik en je ego. Je kunt je telefoon opladen met een stekker in een stopcontact steken. Maar je kunt ook een stekker in het middelpunt van de zon steken, waardoor je zoveel meer energie hebt. Dat is een simpele mentale oefening."

De energetische soul coach is vooralsnog niet benaderd door de staf van het Nederlands elftal en dat betreurt Troost. "Ik wil graag helpen, in het belang van het Nederlandse voetbal. We hebben het nodig."