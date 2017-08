'Inbreker' blijkt bewoner op muggenjacht: huis voor niks omsingeld

BENNEKOM - Wie met een zaklamp op muggenjacht gaat, kan zomaar worden aangezien voor inbreker. Het overkwam een man uit Bennekom zondagnacht.

Een verontruste wandelaar deed melding van een verdachte situatie in een huis aan de Bovenweg. Er werd met een zaklamp geschenen, terwijl de woning verder helemaal donker was.

De politie vermoedde een woninginbraak en ging met meerdere eenheden ter plaatse. Nadat agenten het huis hadden omsingeld, bleek het toch niet zo spannend als gedacht. De slaperige bewoner gaf aan dat hij zelf met een zaklamp had geschenen, omdat hij de mug wilde vinden die zijn nachtrust verstoorde.

Toch nog een mooie vangst

Overigens was de actie van de politie niet helemaal voor niks. Een eenheid die aanrijdend was naar de Bovenweg kon op de Kierkamerperweg een vermoedelijke inbreker aanhouden. De man had een zaklamp in zijn hand en inbrekerswerktuig bij zich.

De politie dacht in eerste instantie dat hij iets te maken had met de gemelde woninginbraak, omdat toen nog niet bekend was dat het loos alarm was.