Opoe Sientje in Nijmegen is gered

Foto: N1

NIJMEGEN - Het hart van het Nijmeegse festival De Kaaij is gered. Het schip Opoe Sientje mag in de Lindenberghaven blijven liggen. Het vaartuig is naast het hart van het festival en ook de belangrijkste inkomstenbron, maar dreigde weg te moeten omdat het geen ligvergunning had.

Eigenaar Leon Berkers heeft een oude woonboot kunnen kopen mét een ligvergunning. Deze vergunning is op naam van Opoe Sientje gezet en in ruil hiervoor haalt de eigenaar de woonboot en B&B Orca uit de haven. Lange tijd dreigde Opoe Sientje op 1 september weggesleept te worden. Het schip had geen ligplaatsvergunning voor de Lindenberghaven en Rijkswaterstaat verstrekt sinds 2000 geen nieuwe boot- en ligplaatsvergunningen meer voor die haven. Daarop bedacht Berkers een reddingsplan. Zie ook: Museumboot Opoe Sientje moet weg, eigenaar verzint list