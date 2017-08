Wijkagent verdedigt zich om 'plantjesrel'

Foto: Facebook/politie Harderwijk-Zuid

HARDERWIJK - Zijn actie om bij een bewoner vijf hennepplanten weg te halen, is wijkagent in Harderwijk-Zuid Alex Braakenburg op sociale media niet in dank afgenomen.

Agenten, onder wie Braakenburg, meldden zich vrijdag bij een woning voor recherchewerk. Ze stuitten op het balkon op vijf planten, die boven de schutting uitkwamen en zichtbaar waren vanaf de weg. 'De planten zijn in overeenstemming met de eigenaar van de woning vernietigd', meldde Braakenburg op sociale media. Volgens hem begreep de woningeigenaar dat hennepplanten van een dergelijk groot formaat 'niet handig waren in de wijk'. 'De wijk kan verloederen' De hoeveelheid van vijf planten valt binnen het gedoogbeleid. Waarom dan toch weggehaald? Braakenburg: 'Het straatbeeld krijgt door deze planten een ander karakter waardoor een wijk uiteindelijk kan verloederen.' Begrip bij de huisbaas of niet, een plantjesrel rond Braakenburg was geboren. Onder zijn post op Facebook stonden ruim 5000 reacties. 'Maar ECHTE boeven vangen durven ze niet.... Schijtbakken', vond Rudolph Jansen. Mar van Tijn daarentegen nam het voor de wijkagent op. 'Want we weten allemaal: eerst zijn het een paar wietplanten die je boven een schutting uit ziet komen, maar voor je het weet escaleert de verloedering en zit er een brugklasser met een heroïnenaald in zijn arm.' 'Braakenburg verdient een lintje' Op Twitter had Braakenburg het eveneens druk met bijhouden van reacties. 'Wat voor maatschappelijk belang en toegevoegde waarde? Iemand zijn medicatie weghalen?', aldus ene P.G.M.C. Bijval kreeg Braakenburg onder meer van DrechtstedenVandaag: 'Met dit soort helden wordt Nederland weer veilig en alle straten weer netjes. Je verdient een lintje, wijkagentje!' De Harderwijker wijkagent heeft na enkele dagen besloten op de ontstane commotie te reageren. 'De verontwaardigde reacties kan ik mij voorstellen, maar doe dit dan op een waardige manier', zegt hij. Tot slot wijst de wijkagent nog even op ieders verantwoordelijkheid. 'Realiseer je wel dat als je reageert op een bericht, ik het waardeer dat deze fair zijn. Ook mijn collega's van het Openbaar Ministerie lezen mee. Voor je het weet word je als verdachte aangemerkt van een strafbare uiting.'