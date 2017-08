EEFDE - Het meisje van 15 dat zondagavond werd vermist in Eefde, is terecht. Dat meldt de politie Lochem op Twitter.

De politie hield na de melding een burgernetactie, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op.

Waar het meisje uiteindelijk is aangetroffen en in welke toestand, is niet bekendgemaakt.