'Project X-politiebaas' begint als korpschef in Gelderland

ARNHEM - Oscar Dros begint vrijdag als korpschef van de politie Oost-Nederland. Dros (1962) volgt bij de politie in Overijssel en Gelderland Stoffel Heijsman op die op 1 maart als korpschef vertrok. Dros komt van het korps Noord-Nederland waar hij een hele kluif had overeind te blijven in de nasleep van de Project X-rellen.

Dros begon in 1985 bij de gemeentepolitie van Utrecht. De voorbije vijftien jaar werkte hij in het noorden van het land, waarvan de laatste vier jaar als politiechef. ‘Ik heb de nieuwe eenheid mede op poten mogen zetten en met veel fijne collega’s en partners samengewerkt', zegt hij daarover.

Dros lag onder vuur in Haren

In het Groningse Haren kwam hij als chef van de politie zwaar onder vuur te liggen door de Project X-rellen. In Haren liep een feest compleet uit de hand, doordat een meisje per vergissing op Facebook duizenden mensen uitnodigde. Dros mocht aanblijven, terwijl burgemeester van Haren Rob Bats zijn biezen pakte.

Binnen het politiekorps Oost-Nederland beheert Dros de portefeuille dienstverlening. Daarbinnen werkt hij aan onderwerpen als terugmelden na aangifte, rechten van slachtoffers en mobiel werken. Hij blijft deze portefeuille beheren.

'Politieman in hart en nieren'

Landelijk korpschef Erik Akerboom is in zijn nopjes met de nieuwe politiebaas voor Gelderland en Overijssel. ‘De eenheid zocht een zelfbewuste netwerker die oog heeft voor mogelijkheden en kansen, maar die ook grenzen kan aangeven. Iemand die ervaring heeft met grote veranderopgaven en die mensen aan zich weet te binden. In mijn ogen is dat Oscar Dros ten voeten uit.'

Akerboom omschrijft Dros als 'een teamspeler met een sterke externe oriëntatie en een politieman in hart en nieren.’

Zie ook: Project X