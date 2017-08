Jongen (9) zwaargewond na ongeluk met tractor

GELSELAAR - Een jongen van 9 is afgelopen weekend ernstig gewond geraakt bij een ongeval met een tractor in Gelselaar.

De jongen zat zaterdagochtend in een bak die tijdelijk voorop een tractor was vastgemaakt. Op de Laarbergweg in het Achterhoekse dorp schoot de constructie los, waardoor het kind op de grond viel.

De jongen ligt met hoofdletsel in het kinderziekenhuis in Groningen, waar hij kunstmatig in slaap wordt gehouden. De 9-jarige verkeert niet in levensgevaar.