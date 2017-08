Verdachten Chickfriend horen woensdag of ze langer vast blijven

BARNEVELD - De twee eigenaren van het bedrijf Chickfriend uit Barneveld, Martin van de B. (31) en Mathijs IJ. (24), horen woensdag of ze langer vast blijven zitten. Dat zegt advocaat Bert Staring. Het duo werd 10 augustus opgepakt in het strafrechtelijk onderzoek naar het eierschandaal met het bestrijdingsmiddel fipronil.

De mannen uit Barneveld en Nederhemert worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door het bestrijden van bloedluis in kippenstallen met fipronil. Sinds hun aanhouding zitten ze in volledige beperking. Dat betekent dat ze met niemand contact hebben.

Verdachten hebben het zwaar

Advocaat Staring liet eerder al weten dat zijn cliënt Martin van de B. het zwaar heeft met de beperkende maatregelen. 'Mijn cliënt weet wat hem wordt verweten, maar weet niet volledig waarop dat is gebaseerd', aldus Staring. Die zegt nog geen inzage te hebben in alle stukken.

Ook Mathijs IJ. heeft het zwaar omdat hij geen contact mag hebben met zijn zwangere vrouw. Het voorarrest van de twee mannen werd eerder met twee weken verlengd vanwege onderzoeksredenen, zeggen hun advocaten.

Pluimveehouders zijn nog druk bezig met het schoonmaken van hun stallen

Getroffen pluimveehouders proberen ondertussen nog steeds met man en macht hun stallen vrij te krijgen van fipronil. Deze giftige stof blijkt lastig te verwijderen. De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft geadviseerd daarvoor waterstofperoxide te gebruiken.

