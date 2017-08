Vrouw meldt zich bij politie over drone boven woonwijk: 'Lag je in bikini?'

APELDOORN - In de wijk Zuidbroek in Apeldoorn hebben meerdere bewoners zondag een 'grote' drone gezien. Een van hen zegt op Facebook dat ze zich een hoedje is geschrokken. Anna Veenstra besloot daarom contact te leggen met de politie.

'Ik lig al twee uur met het hart in mijn keel na wat mij vanavond is overkomen', begint ze haar bericht aan de politie Apeldoorn. Terwijl ze in de tuin naar een film kijkt, merkt ze dat haar hond al een hele poos onrustig is.

'Een meter breed'

'Omdat mijn hele film verstoord raakt, ik wil naar de hond toe lopen en zie dat hij omhoog kijkt de lucht in (...) sta ik oog in oog met een grote drone van een meter breed. Een hele grote camera, zo een die op de snelweg hangt voor files, hangt aan een vliegend bedje. Ik zie er een rood lampje bij knipperen, terwijl ik opsta gaat hij een meter extra de lucht in.'

Ze denkt dat haar buren de drone besturen, maar die denken hetzelfde van haar als ze bij hen informeert.

Veenstra probeerde de drone te volgen, maar die verdween in de wolken. En ze is niet de enige die de drone zag vliegen. 'Vandaag al een paar keer boven Zuidbroek zien vliegen', meldt Kylie Velde.

Uiteraard krijgt Veenstra ook reacties. 'Gatver wat eng!', zegt Corry Brink. 'Van een of andere gek die hoopt dat je in bikini zit?' Edith Boertien denkt er het hare van: 'Of een bende die onderzoekt waar iets te halen valt. Wel eng hoor. Ik zou het melden bij de politie.'

Politie: dit mag niet

De politie is duidelijk. Woordvoerder Ruud Visser zegt: 'Je mag in de bebouwde kom niet vliegen met een drone. Onder meer vanwege privacy. Bij de aanschaf van een drone worden regels en voorschriften bijgeleverd dus dit kun je als gebruiker weten.' Sinds kort, zegt Visser, dien je ook in het bezit te zijn van een vergunning.'

Wie een drone heeft voor de leuk moet zich houden aan bepaalde regels. Je mag vrij vliegen tot een hoogte van 120 meter, mits je uit de buurt blijft van een vliegveld (3 kilometer) en niet boven woonwijken vliegt. Vliegen boven havens, wegen, industriegebieden en mensenmassa’s mag niet, vliegen in het donker evenmin. Verder moet je altijd zicht hebben op de drone.

Zie ook: Meer informatie over de regels