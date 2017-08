Dinsdag tropisch warm, daarna onweersbuien

Foto: Pixabay

ARNHEM - De zomer in Gelderland laat zich nog even van zijn beste kant zien. Deze maandag stijgt het kwik naar een graad of 28 en dinsdag wordt het met 30 graden zelfs tropisch.

Volgens weervrouw Moniek Wulms van MeteoGroup waren de tropische dagen deze zomer op één hand te tellen. 'In Gelderland hebben we er een stuk of vier gehad, misschien wel vijf. De laatste was ruim een maand geleden, op 19 juli. Toen werd op het weerstation in Deelen meer dan 30 graden gemeten.' Deze maandag wordt ook een prachtige dag. 'Het wordt maximaal 28 graden met daarbij heel veel zon en weinig wind. Het ziet er echt heel goed uit', benadrukt Wulms. Woensdag wordt de warmte verdreven In de nacht naar woensdag wordt de warmte verdreven door een koufront dat overtrekt. 'Dan gaan er echt flink wat regen- en onweersbuien vallen. Ook woensdag overdag hebben we nat weer met veel lagere temperaturen', aldus Wulms. Luister het weerpraatje van Moniek Wulms terug: