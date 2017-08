Op de barricades - het eigenwijze ei

ARNHEM - Documentaire over het protest van kleinschalige boeren in Essen. Het zijn de oudste boeren uit het gebied. Het zijn eigenheimers en opstandelingen.

Ze strijden al jaren tegen megastallen en voor het behoud van landschap en cultuur in Essen. Maar ze werden lang genegeerd door de bestuurders van Barneveld.

De Fipronil crisis toont echter aan dat kleinschalige stallen simpelweg beter zijn. In een ouderwetse stal lopen de kippen namelijk gewoon in hun eigen mest. Ze bouwen een goede weerstand op tegen ziekte. En de bloedluis krijgt er geen poot aan de grond, want de mestkever (de natuurlijke vijand van de bloedluis) woont ook in die stallen.

Maker: Kees Schaap

Documentaire in 2 delen.

Uitzending: dinsdag 29 augustus, 17.20 uur (deel 1), 18.20 uur (deel 2) (daarna om en om herhaald)