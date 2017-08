Zoveelste autobrand in Arnhem

Foto: Martin Heitink/Persbureau Heitink

ARNHEM - Opnieuw is in Arnhem een auto in vlammen opgegaan. In de nacht van zondag op maandag was het raak aan de Agnietenstraat in de wijk Klarendal.

De autobrand werd rond half drie ontdekt door buurtbewoners. De brandweer heeft het vuur geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie heeft de auto in beslag genomen voor sporenonderzoek. Arnhem wordt al langere tijd geteisterd door autobranden. Zie ook: Brandstichter blijft toeslaan in Arnhem